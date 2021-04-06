На Сумщине в травмировался мотоциклист Происшествие произошло в субботу, около 13 часов, в селе Ворожба, что на Лебединщине.

Как предварительно установили работники полиции, 32-летний местный житель, находясь за рулем мотоцикла Spark, не справился с управлением и упал на дорогу. В результате водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, а вот пассажир не пострадал.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливаются все обстоятельства этого происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.