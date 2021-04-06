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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумской мэрии заметили российские войска у границ Украины

Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания обратил внимание на необходимость усиления работы в направлении проведения мероприятий обороны граждан на случай чрезвычайной ситуации.

Глава города отметил, что работа по проведению инструктажей и учений территориальной обороны должна проводиться со структурными подразделениями городского совета и предприятиями различных форм собственности и быть ежедневной, ведь на сегодня этот вопрос очень важен. Он обратился к начальнику отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артура Петрова с тем, чтобы в дальнейшем мероприятия гражданской защиты населения происходили более публично.

«Важный вопрос - у нас все люди должны знать, как действовать, если возникнет нестабильная или нестандартная ситуация. Не секрет, вы видите, что происходит на границе с нашим государством. Со стороны России наблюдается накопление войск. Надеемся, что все будет хорошо, но мы всегда должны знать, и все сумчане должны быть проинформированы, как действовать в соответствующей ситуации. Поэтому прошу сделать те мероприятия, которые проводятся в соответствии с годовым планом, более публичными», - сказал Александр Лысенко.

По информации Артура Петрова, мероприятия по выполнению годового плана гражданской защиты населения проходят в соответствии с утвержденным порядком. На предприятиях различных форм собственности осуществляется обучение и тренировки, обязательно проводится учебная работа среди должностных лиц по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций любого характера в городе.

Также планово были проверены система оповещения и материальный резерв, созданный в Сумах, который должен использоваться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Александр Лысенко поручил начальнику отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения на следующем аппаратном совещании отчитаться о проведенных мероприятиях по гражданской защите населения на территории городской территориальной громады: «Мы должны в полной мере обеспечить выполнение плана мероприятий гражданской защиты населения и, в случае необходимости, быть готовыми к возможному обострению ситуации в стране».

Общество
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