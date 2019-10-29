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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 19:49308

Кто в мае получит денежную помощь от государства?

Кабинет министров Украины принял решение в начале мая 2021 года выплатить единовременную денежную помощь некоторым категориям граждан страны.

Выплата будет приурочена к 8 мая – Дню памяти и примирения, пишет Today.ua.

Так, согласно решению Кабмина, до 5 мая денежную помощь от государства получат люди с инвалидностью, ветераны войны, участники боевых действий (УБД), дети войны и жертвы нацистских преследований. Отмечается, что ветераны и УБД получат повышенные суммы в 2021 году.

Так, лица с инвалидностью I группы и люди, у которых есть особые заслуги перед Родиной, получат от государства помощь в размере 4421 гривен, II группы — 3906 грн, III группы — 3391 грн.

Пострадавшие в ходе Революции Достоинства, УБД, заключенным концлагерей и гетто, бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет), детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, получат помощь в размере 1491 грн.

Жены или мужья лиц, погибших и умерших с инвалидностью участников боевых действий, а также жертв нацистских преследований – 966 гривен.

Участники войны и бывшие заключенным концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага будет предоставлена помощь в размере 612 гривен.

Лицам, которые относятся к нескольким категориям, получат одну, наиболее высокую выплату.

Если получатели помощи, которые имеют на нее право, не получили деньги 5 мая, то они могут обратиться за ней в местные органы социальной защиты по месту регистрации и получить ее до 30 сентября.

Общество Инвалиды Соцпомощь УБД
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