В Сумах прошла Гимназиада Украины по спортивной аэробике

В соревнованиях приняли участие сборные команды школьников Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Тернопольской, Харьковской и Сумской областей.
Победителями и призерами в отдельных видах программы соревнований стали:
в индивидуальных упражнениях среди девушек
I место - Серик Ольга (Сумская область)
II место - Остапенко Анна (Сумская область)
III место - Басова Яна (Житомирская область)
в индивидуальных упражнениях среди юношей:
I место - Серик Ярослав (Сумская область)
II место - Матвиенко Давид (Сумская область)
III место - Кокарев Артем (Запорожская область)
в смешанных парах:
I место - Серик Ольга, Серик Ярослав (Сумская область)
II место - Матвиенко Давид, Арзамасцева Мария (Сумская область)
III место - Мартынова Татьяна, Мартынов Андрей (Донецкая область)
в тройках:
I место - Матвиенко Давид Зимогляд Анна, Остапенко Анна (Сумская область)
II место - Дяченко Алиса, Басова Яна, КАЛЬНИЦКАЯ Анна (Житомирская область)
III место - Лукаш Анастасия, Арзамасцева Мария, Кныш Алина (Сумская область)
в групповых упражнениях:
I место - Дяченко Алиса, Басова Яна, Кальницкая Анна, Авраменко Алина, Сенькин Анастасия (Житомирская область)
II место - Серик Ольга, Серик Ярослав, Лукаш Анастасия, Муравщик Елизавета, Кунда Евгения (Сумская область)
III место - Левит Мария, Сахно Ксения, Булавинова Станислава, Магерамова Вероника, Чижова Мария (Запорожская область)
В общекомандном зачете определены тройку призеров:
I место - Сумская область (345 очков)
II место - Житомирская область (309 очков)
III место - Запорожская область (279 очков)