На Сумщине прогнозируют туман и заморозки Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на ближайшие дни.

В понедельник, 19 апреля, на Сумщине ночью без существенных осадков, туман, видимость 200-500 м, днем местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1 .. + 6 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0-5 °С, днем +9 .. + 14 °С. 20 - 21 апреля в связи с выходом активного циклона с юго-запада ожидается ухудшение погодных условий. Дождь, днем 20 апреля местами значительный дождь, ветер северный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +3 .. + 8 °С, днем +10 .. + 15 °С.