На Сумщине выявлено больше новых случаев COVID-19, чем в Киеве 10282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 апреля 2021 года.

В частности, заболели 456 детей и 161 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 4274 человека; выписаны из больниц - 6346 человек; летальных случаев - 250; выздоровели - 6523 человека; осуществлено тестирований за сутки - 60380 (в частности методом ПЦР - 27278, методом ИФА - 6558), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26544.

За все время пандемии в Украине заболело - 1946510 человек; выздоровели - 1482079 человек; летальных исходов - 39 786; проведения ПЦР-тестов - 8942671.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 480 случаев;

- Винницкая область - 177 случаев;

- Волынская область - 197 случаев;

- Днепропетровская область - 1114 случаев;

- Донецкая область - 511 случаев;

- Житомирская область -379 случаев;

- Закарпатская - 106 случаев;

- Запорожская область - 151 случай;

- Ивано-Франковская область - 100 случаев;

- Киевская область - 597 случаев;

- Кировоградская область - 219 случаев;

- Луганская область - 65 случаев;

- Львовская область - 461 случай;

- Николаевская область - 468 случаев;

- Одесская область - 595 случаев;

- Полтавская область - 160 случаев;

- Ривненская область - 300 случаев;

- Сумская область - 540 случаев;

- Тернопольская область - 256 случаев;

- Харьковская область - 1590 случаев;

- Херсонская область - 215 случаев;

- Хмельницкая область - 540 случаев;

- Черкасская область - 300 случаев;

- Черновицкая область - 174 случая;

- Черниговская область - 587 случаев.