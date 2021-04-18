На Сумщине выявлено больше новых случаев COVID-19, чем в Киеве

В частности, заболели 456 детей и 161 медработник.
Также за минувшие сутки госпитализировано - 4274 человека; выписаны из больниц - 6346 человек; летальных случаев - 250; выздоровели - 6523 человека; осуществлено тестирований за сутки - 60380 (в частности методом ПЦР - 27278, методом ИФА - 6558), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26544.
За все время пандемии в Украине заболело - 1946510 человек; выздоровели - 1482079 человек; летальных исходов - 39 786; проведения ПЦР-тестов - 8942671.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 480 случаев;
- Винницкая область - 177 случаев;
- Волынская область - 197 случаев;
- Днепропетровская область - 1114 случаев;
- Донецкая область - 511 случаев;
- Житомирская область -379 случаев;
- Закарпатская - 106 случаев;
- Запорожская область - 151 случай;
- Ивано-Франковская область - 100 случаев;
- Киевская область - 597 случаев;
- Кировоградская область - 219 случаев;
- Луганская область - 65 случаев;
- Львовская область - 461 случай;
- Николаевская область - 468 случаев;
- Одесская область - 595 случаев;
- Полтавская область - 160 случаев;
- Ривненская область - 300 случаев;
- Сумская область - 540 случаев;
- Тернопольская область - 256 случаев;
- Харьковская область - 1590 случаев;
- Херсонская область - 215 случаев;
- Хмельницкая область - 540 случаев;
- Черкасская область - 300 случаев;
- Черновицкая область - 174 случая;
- Черниговская область - 587 случаев.