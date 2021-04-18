На Сумщине 68 765 случаев заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 18 апреля в Сумской области 68765 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 540 человек (Белопольский район – 22, Бурынский район - 8, Великописаревский район - 1, Глухов – 15, Глуховский район - 7, Конотоп - 46, Конотопский район - 4, Краснопольский район - 3, Лебедин - 9, Лебединский район - 11, Недригайловский район - 1, Ахтырка - 18, Ромны - 45, Роменский район - 13, Сумы - 183, Сумской район - 35, Шостка - 110, Шосткинский район -9).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 990 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Лебединский район - 1, Сумской район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 56283 человек, из них за минувшие сутки - 438 (Конотоп - 2, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 112, Лебедин - 84, Лебединский район - 31, Ахтырка - 42, Ахтырский район - 2, Сумы - 137, Сумской район - 12, Тростянецкий район - 15).