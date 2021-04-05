ФК «Тростянец» проиграл полтавчанам Сегодня, 17 апреля, прошли матчи 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В группе 3 ФК «Тростянец» принимал СК «Полтава».

Гости забили два гола в первом тайме: Горжуй (20 минута), Кирпиченко (45+1) и победили 0:2.

После этого тура у «Тростянца» по-прежнему 19 очков м 8-е место.