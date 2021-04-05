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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:58237

«Виктория» в драматической развязке вырвала победу у «ЛНЗ»

Сегодня, 17 апреля, состоялся матч между «Викторией» из Николаевки и «ЛНЗ» с Черкащины в рамках 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Со стартовых минут поединка обе команды взяли высокий темп и сохранили до завершения встречи.

На 11-й минуте матча «Виктория» выполняет стандарт, Касьянов с Акимовым разыгрывают комбинацию, которую не смог замкнуть Яценко: мяч пролетает рядом со штангой.

28-я минута: защитники «ЛНЗ» в очередной раз фолят у своей штрафной. Стандарт берется выполнять Акимов, но попадает в стенку.

37-я минута: Насонов забегает к вратарской «Виктории», сбрасывает на Долинского, однако его останавливает наш защитник Нелин.

Но это был едва ли не единственный из голевых эпизодов у ворот хозяев. Далее команда из Николаевки завладела преимуществом и вела игру на протяжении всего игрового времени.

По ходу второй половины матча «Виктория» наращивала активность в атаке. На 50-й минуте после очередного розыгрыша штрафного мощно пробивает Гранкин в левую девятку, но вратарь «ЛНЗ» Панченко чудом переводит мяч на угловой. 69-я минута: сильный удар Касьянова, но выше ворот.

Гости, конечно, пытались исправить ситуацию, активизировав атакующие действия, но ничего существенного у ворот хозяев не создали.

На 89-й минуте вместо Аржанова вышел Черников. И атаки «Виктории» в «чемпионские минуты» принесли результат. 95-я минута: Черников оказался в штрафной на ударной позиции и был сбит не по правилам, - пенальти! Возмущенные игроки «ЛНЗ» спорят с рефери, Сафонов начал потасовку, за что был немедленно удален с поля.

Между тем Юрий Цапий мастерски реализует «одиннадцатиметровый».

Счет 1:0. «Виктория» продолжает лидировать в группе 2.

Спорт
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Василь Хома
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