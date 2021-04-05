На Сумщине задержали наркодилера Группа реагирования патрульной полиции разоблачила мужчину в хранении наркотических средств.

При осуществлении надзора за соблюдение правил дорожного движения, на одной из улиц села Сахны, что на Конотопщине, работниками сектора реагирования патрульной полиции был остановлен автомобиль, водитель и пассажир которого вели себя подозрительно.

В ходе проведения поверхностной проверки в портфеле 48-летнего пассажира было обнаружено 6 пакетов с розовым веществом, внешне похожим на амфетамин и около 5 граммов измельченного вещества каннабиса.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Все найденное изъято и направлено на экспертизу.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.