На Сумщине начали делать прививки вакциной CoronaVac На Сумщине начали вакцинировать от коронавируса вакциной CoronaVac.

Ее область получила 15 апреля вечером. Этой вакциной планируют прививать, в частности, паралимпийцев, которые будут участвовать в Олимпиаде, педагогов, обеспечивающих проведение внешнего независимого оценивания, и людей с инвалидностью и тех, которые им помогают, пишет Суспільне.

71-летнего Анатолия Новохатько вакцинируют дома. Год назад ему ампутировали ногу. Вместе с ним прививаться решила и его 66-летняя жена Ольга, говорит «так, переболела» и знает, что это такое.

На прививку семью Новохатько записывали заранее. Перед тем, которые сделать укол, пациента должен осмотреть врач, и он должен подписать согласие на процедуру. Сама прививка длится не более пяти минут.

После введения вакцины врачи должны наблюдать за состоянием пациентов, рассказала врач мобильной бригады Оксана Иващенко. По ее словам, эта вакцина от AstraZeneka отличается тем, что в одном флаконе - одна доза.

«Для получения полного иммунитета должны вводить две дозы вакцины с интервалом 14-28 дней, что мы будем делать в следующий раз. Противопоказаниями являются острая фаза заболевания - высокая температура и признаки ОРВИ», - сказала врач.

По словам Оксаны Иващенко за день 16 апреля их мобильная бригада прививала вакциной CoronaVac до десяти горожан.

Всего в области поступили 2 280 доз. Их должно хватить на 1140 людей, потому что вводят вакцину два раза с разрывом в три-четыре недели.