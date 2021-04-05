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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумы получили 10 кислородных аппаратов

Сумы получили и ввели в эксплуатацию 10 аппаратов системы СРАР.

Их используют для лечения различных типов дыхательной недостаточности путем вентиляции легких. Они обошлись городу в 1,75 млн гривен, пишет Суспільне.

По договору, их должны были поставить до 15 апреля, привезли - на день раньше. Пятая городская больница - одна из тех, кто получил аппараты. Там такими пользуюсь последние полгода. До этого два таких приобрела больница. Теперь будет семь аппаратов.

Преимущество аппарата в том, что он может применяться не только в отделениях интенсивной терапии, а в любом отделении, где есть централизованная подача кислорода, рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Игорь Бандура.

«Его можно подсоединить к пациенту, и он достаточно прост в настройке. Но дает существенный эффект при респираторной поддержке пациента. По большому счету, персонал настраивает только скорость подачи потока этой кислородно-воздушной смеси, в которой нуждается пациент. С ИВЛ сложнее процедура, она требует опытного персонала. Это однозначно врач-анестезиолог опытный, который может правильно настроить эти параметры ИВЛ для того, чтобы не повредить пациенту», - сказал врач.

Распределили аппараты так:

5-я больница - 250 коек - 5 аппаратов

4-я больница - 30 коек - 3 аппарата

ЦГБ - 50 коек - 2 аппарата

Аппараты распределили по количеству коек и насколько оборудованы такой техникой уже больницы, пояснила начальница городского управления здравоохранения Елена Чумаченко.

«Помощь медицинским работникам в предоставлении больным с тяжелым течением заболевания. Это менее травматичная процедура, чем подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, это подача кислорода под большим давлением, что позволяет оказать помощь тем, кто в ней нуждается именно кислородозависимые пациенты», - добавила она.

Будут ли покупать еще аппараты системы СРАР, в городском управлении еще не знают, это зависит от ситуации с COVID-19 в Сумах, сказала Елена Чумаченко.

Общество
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