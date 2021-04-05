В Сумах прошла акция «Ні Війні, Ні Путіну» (фоторепортаж) Сумчане собрались на площади Независимости против российско-украинской войны

Вечером 16 апреля в центре города, на площади Независимости, несмотря на дождь собрались более сотни человек.

Акцию против российско-украинской войны «Ні Війні, Ні Путіну» анонсировал в Facebook волонтер Андрей Букин. "В связи с массовым вбросом информации о возможной агрессии России, предлагаю выйти на уличную акцию, чтобы показать агрессору, что Сумы - это Украина", - писал он.

В протесте жителей города и активистов поддержали депутаты городского совета и духовенство. В частности перед собравшимися выступил архиепископ Сумский и Ахтырский Мефодий, бывший народный депутат Олег Медуница, организатор акции Андрей Букин и представители общественности.

Акция продлилась около часа. За это время, по словам начальника сектора превентивной коммуникации Нацполиции Сумщины Руслана Ридченко, никаких конфликтов не фиксировали.