На Пасху и майские праздники сумчане смогут доехать до Винницы На пасхальные и майские праздники «Укрзалізниця» планирует назначить не менее 11 дополнительных поездов.

Об этом сообщил и.о. главы правления АО «Укрзалізниця» Иван Юрик во время брифинга в Верховной Раде Украины 16 апреля.

«Сейчас мы проработали назначения к Пасхе и майским праздникам 11 дополнительных поездов. Традиционно добавляем поезда на те направления, которые являются наиболее популярными среди пассажиров, в том числе в Закарпатье. Просим пассажиров на вокзалах и в поездах соблюдать все карантинные требования и обязательно носить маски. Путешествуйте безопасно», - отметил Иван Юрик.

Для удобных путешествий пассажиров дополнительные поезда на праздники будут курсировать в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.

«Укрзалізниця» в мае также будет назначать дополнительные рейсы круглогодичных поездов. Сейчас предполагается, что такие праздничные рейсы совершат 5 поездов: № 29/30 Киев - Ужгород, № 251/252 Харьков - Николаев, №774/773 Киев - Шостка, №781 / 782 Черкассы - Киев и № 137/138 Хмельницкий - Лисичанск. Кроме этого, на праздники «Укрзалізниця» продолжила маршрут скоростного поезда № 779/780 Сумы - Киев до станции Винница.

Как сообщалось ранее, «Укрзалізниця» с 11 апреля возобновила полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области. Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому с 00:00 11 апреля в области отменен «красный уровень» эпидемической опасности.