Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:41153

Вакцина Pfizer приедет в Сумы 18 апреля

Первых 120 человек должны прививать на следующий день

В это воскресенье 18 апреля в Сумы приедет партия вакцины американской компании Pfizer. Первых 120 человек начнут прививать на следующий день, в понедельник, 19 апреля. Об этом рассказал директор Сумского областного клинического медцентра социально опасных заболеваний Тарас Злыденный, пишет Суспільне.

Вакцина компании Pfizer должна храниться при температуре -80 градусов. Однако в Сумах не готовили специальные холодильные камеры, потому что вакцину привезут в специальных боксах, которые поддерживают эту температуру - там она и будет храниться.

«Эти боксы оснащены датчиками, с помощью которых через компьютер можно отслеживать температуру. Вакцину нужно за сутки до прививки разморозить в обычном холодильнике. Если открыть бокс и получить нужное количество для вакцинации, это не повредит температуре в боксе», - рассказала заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета.

По ее словам, это отлаженная система. Также она сказала, что вакцину, которую привезут, хранить в областной детской больнице.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Тесты ПДД онлайн - подготовка будущих автомобилистов
Сегодня 18:06
В Сумах на Горького снесли вовсе не церковь - здесь варили пиво, шили шинели и валяли валенки
Сегодня 09:18
100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19
Вчера 15:36
Один щит — масса возможностей для рекламы
14.04.2021 15:55
Чим небезпечні укуси кліщів і як вберегтися від них?
13.04.2021 12:40
В епіцентрі боротьби: сумські журналісти побували у відділенні, де лікують хворих на Covid-19
12.04.2021 18:03
На Сумщине коронавирусная статистика идет вниз: итоги недели
12.04.2021 15:09
Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители
09.04.2021 16:09
На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.