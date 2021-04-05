Вакцина Pfizer приедет в Сумы 18 апреля Первых 120 человек должны прививать на следующий день

В это воскресенье 18 апреля в Сумы приедет партия вакцины американской компании Pfizer. Первых 120 человек начнут прививать на следующий день, в понедельник, 19 апреля. Об этом рассказал директор Сумского областного клинического медцентра социально опасных заболеваний Тарас Злыденный, пишет Суспільне.

Вакцина компании Pfizer должна храниться при температуре -80 градусов. Однако в Сумах не готовили специальные холодильные камеры, потому что вакцину привезут в специальных боксах, которые поддерживают эту температуру - там она и будет храниться.

«Эти боксы оснащены датчиками, с помощью которых через компьютер можно отслеживать температуру. Вакцину нужно за сутки до прививки разморозить в обычном холодильнике. Если открыть бокс и получить нужное количество для вакцинации, это не повредит температуре в боксе», - рассказала заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета.

По ее словам, это отлаженная система. Также она сказала, что вакцину, которую привезут, хранить в областной детской больнице.