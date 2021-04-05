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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Под Сумами на ходу загорелась машина

Поздно вечером в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании DAEWOO Nexia на ул. Юбилейная в с. Степановка Сумского района.

По предварительным данным, возгорание обнаружила водитель, который во время движения почувствовала резкий запах дыма в салоне. На тушение направили дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь из моторного отсека перекинулся на лобовое стекло и панель приборов легковушки. В 21:44 удалось локализовать возгорание, отвернув угрозу распространения его на весь салон. А в 22:01 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети автомобиля.

Общество
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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