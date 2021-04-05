Под Сумами автобус наехал на пешехода Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого травмирован 65-летний мужчина.

Происшествие случилось вчера, 15 апреля, по улице Школьная в селе Кровное Сумского района.

Там 55-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, отъезжая от дома совершил наезд на 65-летнего пешехода. В результате чего его с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.