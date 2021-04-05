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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині рятувальники, лісники та представники поліції об’єднують зусилля у боротьбі з пожежами в екосистемах

Протягом останніх років на території міста склалася негативна тенденція щодо збільшення кількості пожеж в природних екосистемах. Основною причиною масштабних пожеж у лісах, на полях та на сміттєзвалищах зазвичай є наслідок людської легковажності.

Тому рятувальники спільно з представниками поліції та лісогосподарських підприємств провели рейд в лісових масивах, які примикають до с. В.Піщане,             с. Стецьківка, с. Радьківка, с. Пушкарівка, с. Битиця, с. Велика Чернеччина для здійснення контролю за дотримання  населенням протипожежних вимог на території лісового фонду.

При патрулюванні проводилася роз’яснювальна робота серед населення щодо дотримання заходів пожежної безпеки під час перебування у лісових масивах, лісосмугах, присадибних ділянках та недопущення спалювання стерні, сміття та залишків рослинності. Рятувальники при спілкуванні з населенням нагадали про заборону розведення багать у лісі, заїзд на територію лісового фонду транспортних засобів та відвідування ділянок лісу на період пожежної небезпеки. На завершення громадянам нагадали як діяти при виникненні різноманітних надзвичайних ситуаціях та роздали відповідні пам’ятні листівки.

Нагадуємо, що згідно ст. 77 КУпАП, порушення вимог пожежної безпеки в лісах – тягне за собою накладення штрафу на громадян від дев’яноста до двохсот сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб – від двохсот сімдесяти до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот сімдесяти до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб - від шістсот тридцяти до однієї тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст. 77-1 КУпАП, випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста вісімдесяти до трьохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від дев’ятисот до однієї тисячі двохсот шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області закликає громадян суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки та не провокувати пожежі на відкритій території!

Общество
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голова Сумської ОДА

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