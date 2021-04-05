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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:29153

Служба зайнятості Сумщини готується до змін

На виконання Указу Президента України та постанов Кабінету Міністрів України щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг, Державний центр зайнятості запровадив експеримент, спрямований на вдосконалення доступу до електронних послуг особам, які шукають роботу та зареєстрованим безробітним.

Таке нововведення забезпечує осіб, які використовують документи в електронному вигляді через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія», можливістю відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у документах, під час їх реєстрації та обслуговування у службі зайнятості.

Ще одне нововведення у роботі служби зайнятості  - співробітництво з найкращим сайтом з пошуку роботи WORK.UA. Участь служби зайнятості у цьому проекті передбачає фахову допомогу шукачам роботи зі створення резюме на цьому сайті, консультування щодо можливостей працевлаштування за допомогою згаданого ресурсу.

«Таке співробітництво розширює можливості для шукачів підходящої роботи та роботодавців щодо  укомплектування відкритих вакансій. Вже є не тільки перші користувачі сайту, яких консультували фахівці служби зайнятості, а й відгуки представників сайту, які відмітили системність, професіоналізм,  гнучкість до вимог ринку праці, продемонстровані службою  зайнятості вже з перших кроків співпраці», - зазначив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Общество
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