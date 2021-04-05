Лента

admin
admin
Сегодня 16:02223

RGM GROUP береться ще за одну дорогу Сумщини

Компанія, що спеціалізується на будівництві та ремонті доріг - ТОВ «Роад Констракшн» виконує поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191512 Суми-Старе село довжиною 5 км 100 м.

Протягом 2 місяців дорожники улаштують вирівнюючий шар основи з піщано-щебеневої суміші, укріпленої цементом М-20; укладуть вирівнюючий шар із пористої асфальтобетонної суміші крупнозернистої типу Б; улаштують верхній шар покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші типу Б; нанесуть розмітку та встановлять бар’єрне огородження.

«Ми продовжуємо дотримуватися нашого головного принципу і важливої мети: зробити переміщення людей і вантажів безпечним, посилюючи економіку нашої країни. Саме тому використовуємо виключно сертифіковані асфальтобетонні суміші, формуємо дорожньо-мостові бригади із кваліфікованих майстрів і виконуємо всі роботи відповідно до ДСТУ. Тож, не сумніваємося, що ця дорога довго слугуватиме водіям та жителям Сумщини», - говорить директор ТОВ «Роад Констракшн» Олексій Макарюк.

®

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

В Сумах на Горького снесли вовсе не церковь - здесь варили пиво, шили шинели и валяли валенки
Сегодня 09:18
100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19
Вчера 15:36
Один щит — масса возможностей для рекламы
14.04.2021 15:55
Чим небезпечні укуси кліщів і як вберегтися від них?
13.04.2021 12:40
В епіцентрі боротьби: сумські журналісти побували у відділенні, де лікують хворих на Covid-19
12.04.2021 18:03
На Сумщине коронавирусная статистика идет вниз: итоги недели
12.04.2021 15:09
Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители
09.04.2021 16:09
На народного депутата України від Сумщини готується замах на вбивство
07.04.2021 08:51
Может ли частный детский сад обеспечить качественное дошкольное образование
06.04.2021 17:10
Коронавирусная статистика на Сумщине: итоги недели
05.04.2021 16:45
Мезотерапія для волосся в «ОН Клінік Суми»
05.04.2021 16:14
Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый?
05.04.2021 09:42
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.