RGM GROUP береться ще за одну дорогу Сумщини Компанія, що спеціалізується на будівництві та ремонті доріг - ТОВ «Роад Констракшн» виконує поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191512 Суми-Старе село довжиною 5 км 100 м.

Протягом 2 місяців дорожники улаштують вирівнюючий шар основи з піщано-щебеневої суміші, укріпленої цементом М-20; укладуть вирівнюючий шар із пористої асфальтобетонної суміші крупнозернистої типу Б; улаштують верхній шар покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші типу Б; нанесуть розмітку та встановлять бар’єрне огородження.

«Ми продовжуємо дотримуватися нашого головного принципу і важливої мети: зробити переміщення людей і вантажів безпечним, посилюючи економіку нашої країни. Саме тому використовуємо виключно сертифіковані асфальтобетонні суміші, формуємо дорожньо-мостові бригади із кваліфікованих майстрів і виконуємо всі роботи відповідно до ДСТУ. Тож, не сумніваємося, що ця дорога довго слугуватиме водіям та жителям Сумщини», - говорить директор ТОВ «Роад Констракшн» Олексій Макарюк.

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