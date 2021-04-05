В Сумах продлили дистанционку В вайбер-группы родителей сумских школьников пришло сообщение от администрации о продлении дистанционного обучения еще на неделю.

«Решением исполнительного комитета от 16.04.2021 «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 02.04.2021 № 162 «О дополнительных неотложных ограничительных мерах по предотвращению распространения короновируса СОVID -19 на территории Сумской городской территориальной громады на период действия «красного уровня» эпидемической опасности» (с изменениями) карантин продлен до 23 апреля 2021 года (включительно)», - говорится в сообщении.

Это означает, что все школьники продолжат учиться дистанционно.