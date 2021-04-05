Сумские патрульные по горячим следам задержали грабителей 14 апреля, около 20.30 патрульные получили сообщение о том, что двое неизвестных завладели мобильным телефоном заявителя.

16-летний юноша рассказал, что на улице Петропавловской к нему подошли двое незнакомцев, которые начали задавать ему различные вопросы. После непродолжительного общения они отобрали у него мобильный телефон и бросились наутек. Пообщавшись с парнем, инспекторы получили информацию о приметах неизвестных и их внешнем виде.

Не теряя времени, патрули начали обследовать прилегающую территорию. И уже через некоторое время, на улице Набережной реки Стрелки, стражи порядка увидели двух похожих по описанию потерпевшего мужчин. Во время общения со стражами порядка оба граждан заметно нервничали. Проведя поверхностную проверку, патрульные обнаружили у одного из них мобильный телефон, который принадлежал заявителю.

Патрульные вызвали на место событий следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Сейчас известно, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) УК. Продолжаются следственные действия.