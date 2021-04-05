Жительница Шостки перечислила мошеннику 60000 гривен Под предлогом перевыпуска банковской карты злоумышленник так заморочил голову жительнице Шостки, что она собственноручно перечислила ему немалую сумму кредитных средств.

В полицию Шостки с заявлением о мошенничестве обратилась 32-летняя местная жительница. Она рассказала, что на ее «мобильный» позвонил неизвестный, который в разговоре назвался сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что в связи с проблемами по ее счету, (клиентка недавно сменила номер своего мобильного телефона), нужно «перевыпустить» ее банковскую карточку. Женщина поверила ему, ведь информация по изменению номера телефона была правдива, и выполнила операции по его подсказкам.

Лишь позже выяснилось, что вместо создания нового финансового документа она увеличила кредитный лимит на своем счету и собственноручно перечислила 60 000 кредитных гривен на чужую карточку, номер которой указал злоумышленник, объяснив, что это ее новый счет.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители снова обращаются к гражданам с просьбой не доверять информации, полученной по телефону от неизвестных людей, кем бы они ни назывались. Если вам звонят из банка и просят коды с смс-сообщение для дистанционного проведения финансовых операций, или авторизации, восстановления действия банковской карты - не соглашайтесь. Все вопросы относительно ваших денег решайте исключительно в финансовом учреждении. Будьте осмотрительны, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.