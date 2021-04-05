Скільки разів на Сумщині порушили мовний закон? За І квартал 2021 року, за три місяці дії статті 30 мовного закону, до Уповноваженого із захисту державної мови щодо порушення мовного законодавства у різних сферах суспільного життя надійшло 1 129 повідомлень громадян.

Про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, пише «Я і Закон».

За його словами, у IV кварталі 2020 року таких повідомлень надійшло майже в 10 разів менше — лише 144.

«Збільшення кількості звернень громадян пов’язане, насамперед, із тим, що з 16 січня 2021 року набула чинності 30 стаття мовного закону, якою передбачений повний перехід сфери обслуговування на державну мову. Також почав діяти наш сайт, завдяки якому громадяни можуть подати звернення чи скаргу, заповнивши відповідну електронну форму», — зазначив Тарас Кремінь.

Щодо порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою найбільше громадян звернулося з Києва (327) та Київської області (120), зі Львівської області — 108 громадян, які переважно фіксують порушення в інших областях, з Харківської — 99, Одеської — 49, Дніпропетровської – 41, Чернігівської – 35, Запорізької – 23, Полтавської – 21, Донецької – 17, Луганської – 14, Вінницької – 13, Івано-Франківської — 12, Миколаївської та Чернівецької – по 11, Черкаської, Херсонської та Волинської — по 8 звернень. Найменша кількість звернень надійшла з Житомирської області – 2, Рівненської – 5, Сумської – 6, по 7 звернень надіслали мешканці Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської, Закарпатської областей. В інших зверненнях не встановлений регіон заявника.

«Загалом же, у першому кварталі 2021 року порушення мовного закону зафіксовані в усіх областях України», — зауважив Тарас Кремінь.

Найбільш масовими є повідомлення щодо відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів про надання послуг державною мовою – 446.

«З метою усунення порушень нами проведено величезну роботу. Як цього вимагає Закон, кожному із власників вебсайтів надіслано листи з вимогами усунути порушення. Варто зазначити, що переважна більшість власників інтернет-магазинів сумлінно підходить до усунення порушень та у 30-ти денний термін інформують нас про перехід інтернет-ресурсів на державну мову. Переконаний, що надалі кількість звернень щодо порушень у цій сфері буде зменшуватися», — наголосив Уповноважений.

На порушення своїх прав на отримання інформації та послуг державною мовою у маленьких крамничках і відомих торговельних мережах, а також у аптеках, салонах краси, спортивних залах, ресторанах і кав’ярнях поскаржилися 249 громадян з різних регіонів України.

Стабільно високою залишається кількість звернень громадян щодо порушення мовного законодавства посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування Одеської, Харківської, Миколаївської, Черкаської, Київської, Запорізької областей.

«Кількість звернень громадян щодо порушення норм закону представниками місцевої влади становить практично десяту частину від усієї кількості. У зв’язку з цим хотів би нагадати, що відповідно до статті 12 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” депутати місцевих рад та посадові особи органів місцевого самоврядування зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, у тому числі під час засідань, заходів, зустрічей та робочого спілкування. У разі, якщо під час засідання, заходу або зустрічі використовується інша мова, ніж державна, має бути забезпечений переклад державною мовою», — підкреслив Тарас Кремінь.

Він також зазначив, що за результатами розгляду звернень, у яких громадяни заявили про грубе порушення їх прав на отримання послуг державною мовою, Уповноваженим прийнято рішення про здійснення заходів державного контролю за застосуванням державної мови.

«Відповідно до статті 56 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” у першому кварталі цього року вже розпочато 35 заходів державного контролю, тоді як у минулому році таких заходів було здійснено 22», — повідомив Тарас Кремінь.

«Попри те, що ми продовжуємо фіксувати порушення Закону, варто констатувати, що української, зокрема і у сфері обслуговування, стає дедалі більше», — наголосив Уповноважений.