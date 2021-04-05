Сумских спортсменов, которые готовятся к Олимпиаде, будут вакцинировать по месту тренировочных сборов Спортсменов с Сумщины, которые готовятся к Олимпиаде в Токио, будут вакцинировать мобильные бригады Минздрава по месту тренировочных сборов.

Об этом сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета.

«Вакцинация для украинских олимпийских и паралимпийских спортсменов из всех регионов, в том числе и с Сумщины, которые готовятся к Олимпиаде в Токио, будет осуществляться мобильными бригадами Министерства здравоохранения Украины по месту проведения тренировочных сборов», - рассказала Галина Хомета.

По информации областного управления молодежи и спорта, пока наши будущие участники Олимпиады находятся на сборах в разных регионах Украины.

Напомним: в Украину прибыла новая партия вакцины против COVID-19 - CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. На Сумщину 15 апреле доставили 2280 доз.

Как анонсировал ранее Министр здравоохранения Максим Степанов, первая партия вакцин CoronaVac будет распределена прежде всего среди маломобильных групп населения и их сиделок, социальных работников. Также прививки будет организовано для педагогов, участвующих в организации и проведении ВНО, для украинских олимпийских и паралимпийских спортсменов, готовящихся к Олимпиаде в Токио, представителей Национальной полиции и Вооруженных Сил Украины.