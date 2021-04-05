Периоды локдауна зачислят в страховой стаж сумчан Периоды получения помощи по частичной безработице и других видов помощи при локдаунах будут зачислены в страховой стаж.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

«Для того, чтобы люди в будущем не почувствовали влияние карантина, локдауна, низких доходов, мы приняли решение о том, что периоды получения пособия по частичной безработице и других - все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж. Потому что для будущих пенсий важно, чтобы был полный страховой стаж», - сказала Марина Лазебная.

Она также отметила, что Министерство дает право людям по желанию исключать периоды получения низких доходов из расчета пенсий для того, чтобы это не уменьшало размер пенсии в будущем.

Этому предшествовало то, что 30 марта Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, направленный на финансовую поддержку предпринимателей и наемных работников, которые вынужденно прекратили работу в регионах «красной» зоны карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Физические лица-предприниматели и наемные работники с 19 апреля смогут подавать заявки на получение государственной помощи в размере 8 тыс. грн в случае нахождения того или иного региона в «красной» зоне карантина.