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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:27216

Сумчан запрошують переглянути онлайн виставку майстрів живопису та декоративного мистецтва

Зал міської дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка відкрив виставку творчих робіт студентів Сумського фахового коледжу мистецтв та культури ім. Д.С. Бортнянського.

На виставці представлені твори графіки, станового та монументального живопису, текстильні композиції, кераміка та декоративний розпис, паперова пластика, дипломні роботи студентів у техніці «Левкас».

Роботи студентів розкривають плідну та натхненну співпрацю викладачів та студентів, зачаровують цікавими композиційними рішеннями, власним авторським баченням форми одночасно продовжуючи традиції українського мистецтва в його неповторних етнічних мотивах і колористичних поєднаннях.

Виставка єкспонується в онлайн режимі на сторінці Facebook дитячої художньої школи.

Зауважимо, більш ніж чверть століття у Сумах існує відділ образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації Сумського фахового коледжу мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського.

Починаючи з 1993 року відділ дав «путівку в життя» багатьом талановитим юнакам і дівчатам міста та області. Велика кількість випускників художньої школи стали студентами та випускниками СФКМіК. Серед них відомі скульптори, живописці, члени спілки художників України, архітектори та дизайнери, викладачі, які відомі як в Україні, так і за їх межами.

Так, наприклад, з 25 викладачів дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка шість – випускники Сумського фахового коледжу мистецтв і культури, які потім отримали повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності «Образотворче мистецтво».

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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