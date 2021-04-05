Сумчан запрошують переглянути онлайн виставку майстрів живопису та декоративного мистецтва

На виставці представлені твори графіки, станового та монументального живопису, текстильні композиції, кераміка та декоративний розпис, паперова пластика, дипломні роботи студентів у техніці «Левкас».

Роботи студентів розкривають плідну та натхненну співпрацю викладачів та студентів, зачаровують цікавими композиційними рішеннями, власним авторським баченням форми одночасно продовжуючи традиції українського мистецтва в його неповторних етнічних мотивах і колористичних поєднаннях.

Виставка єкспонується в онлайн режимі на сторінці Facebook дитячої художньої школи.

Зауважимо, більш ніж чверть століття у Сумах існує відділ образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації Сумського фахового коледжу мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського.

Починаючи з 1993 року відділ дав «путівку в життя» багатьом талановитим юнакам і дівчатам міста та області. Велика кількість випускників художньої школи стали студентами та випускниками СФКМіК. Серед них відомі скульптори, живописці, члени спілки художників України, архітектори та дизайнери, викладачі, які відомі як в Україні, так і за їх межами.

Так, наприклад, з 25 викладачів дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка шість – випускники Сумського фахового коледжу мистецтв і культури, які потім отримали повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності «Образотворче мистецтво».