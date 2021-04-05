Сегодня липоводолинский «Альянс» сыграет в Житомире (трансляция) Сегодня, 16 апреля, пройдут матчи 22-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

В Житомире пройдет матч «Полесье» - «Альянс». Начало в 16:00.

Форма команд в чемпионате:

«Полесье»: 19 матчей, 5 побед, 7 ничьих, 7 поражений, мячи: 18-20, 22 очков, 11 место

«Альянс»: 20 матчей, 8 побед, 5 ничьих, 7 поражений, мячи: 23-18, 29 очков, 8 место

Предыдущие матчи команд:

10 апреля. «Черноморец» 2:1 «Полесье»

10 апреля. «Альянс» 0:0 «Металлист 1925»

Лучшие бомбардиры команд:

«Полесье» Ярослав Галенко (6 голов)

«Альянс» Сергей Загинайлов (5 голов)

Матч в Житомире будет первым в истории противостояний этих команд. Отметим, что матч первого круга, который должен был состояться 16 октября на поле «Альянса», перенесен из-за вспышки коронавируса в нашей команде на 12 мая.

Матч в Житомире будет неплохой возможностью для команд вернуться на победный путь, ведь коллективы довольно давно не побеждали «Альянс» одержал свою последнюю победу 20 марта в матче с «Нивой», а вот «Полесье» в последний раз побеждало ровно полгода назад, а именно 15 ноября 2020 года.