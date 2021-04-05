От коронавируса умер известный в Белополье медик 15 апреля коронавирус оборвал жизнь на 73-м году Зайцева Алексея Михайловича.

Неожиданная смерть - потеря для родных, близких, для коллег и друзей. Рентген-лаборантом Белопольской больницы Алексей Михайлович работал с 1971 года после окончания Рыльского медицинского училища. В марте 2020 года ушел на заслуженный отдых. Он был порядочным, с хорошим чувством юмора, квалифицированным, опытным специалистом, имел хорошую теоретическую и практическую подготовку, мог предоставить дельный совет пациентам, был наставником для молодых специалистов.

К сожалению, словами трудно залечить на сердце страшную рану от потери, трудно найти слова утешения, когда останавливается сердце, однако светлые воспоминания об этом человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, всегда будут сильнее смерти.

Человек живет, пока его помнят. Светлая память об Алексее Михайловича вечно жить в наших сердцах.

Коллектив медицинских работников Белопольской городской больницы глубоко скорбит и выражает свои соболезнования близким и родным по поводу преждевременной смерти нашего коллеги, рентген-лаборанта Зайцева Алексея Михайловича, сообщает bilopillia.city.