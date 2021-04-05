Врачу Сумского перинатального центра суд избрал меру пресечения

Женщину подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 140 Уголовного кодекса Украины.
По версии следствия, в ноябре 2020 года во время приема родов она проявила небрежное и недобросовестное отношение к своим профессиональным обязанностям. Действия врача привели к необратимым последствиям для новорожденного ребенка.
Суд пришел к выводу, что риски, заявленным в ходатайстве, сможет предотвратить и более мягкая мера пресечения - личное обязательство. На подозреваемую суд возложил ряд обязанностей:
- прибывать к следователю, прокурору, суду по первому требованию;
- уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и работы;
- не отлучаться из населенного пункта, в котором она зарегистрирована проживает, без разрешения следователя.