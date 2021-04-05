В Глухове у рецидивиста «горели трубы» В Глухове 45-летний местный житель, который был неоднократно судим за различные преступления, и дело которого и сейчас находится на рассмотрении суда, находясь в состоянии опьянения зашел в магазин, схватил бутылку водки и скрылся с ней.

Продавщицы все это видели и пытались противостоять грабителю, но тщетно. Вчера злоумышленник снова пришел в тот же магазин и снова, на глазах у работниц торгового заведения, взял пол-литровую бутылку водки и пошел, не заплатив.

В полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины. Потому находясь под судом, мужчина в течение недели совершил еще два преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.