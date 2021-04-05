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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:15286

Сумчанина ограбили дважды

В Сумское районное управление полиции с заявлением о преступлении обратился 20-летний житель областного центра.

Мужчина объяснил правоохранителям, что, планируя продать два дорогих смартфона стоимостью более двадцати тысяч каждый, через Интернет договорился с покупателем. На встречу, на улицу Харьковскую, за телефонами к продавцу пришло двое юношей и попросили продемонстрировать товар. Во время смотрин, один из них взял в руки новый гаджет, якобы планируя его испытать, немного отошел в сторону, и вдруг изо всех сил побежал прочь с телефоном в руках. Его сообщник, в это же мгновение выхватил из рук у продавца коробку с другим смартфоном и бросился в другую сторону. Через несколько дней оперативники уголовного розыска сумской полиции установили личности двух злоумышленников. В отношении одного из них правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» УК Украины, а в отношении другого, 18-летнего сумчанина, по ч.1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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