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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:58143

Суд взыскал с сумского водоканала 192 тыс. грн ущерба, причиненного окружающей среде

В Хозяйственный суд Сумской области с иском обратился руководитель Окружной прокуратуры города к ответчику КП «Горводоканал» Сумского городского совета о взыскании 192 тыс. грн ущерба окружающей среде.

По результатам проведенной внеплановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства, было установлено и подтверждено факт сброса сточных вод в поверхностный водный объект р. Псел с превышением установленных нормативов ПДС.

Факт совершения ответчиком нарушения требований природоохранного законодательства подтверждается актом внеплановой проверки Государственной экологической инспекции в Сумской области, который был подписан руководителем ответчика без замечаний. Кроме того, контролирующие органы рекомендовали предприятию «Горводоканал» провести работы по налаживанию работы очистных сооружений для предотвращения сброса сточных вод с превышением нормативов ПДС.

Ответчиком сам факт наличия загрязняющих веществ не опровергается. Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в интересах государства в полном объеме.

Досуг
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