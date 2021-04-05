В Конотопе в аварию попал мопедист Полиция расследует ДТП, в котором травмирован водитель мопеда.

Происшествие произошло 15 апреля, около 12.00, на улице Генерала Тхора в Конотопе.

Предварительно установлено, что 76-летний водитель мопеда «Дельта» допустил столкновение с автомобилем «Хонда Аккорд», который был припаркован на обочине проезжей части. В результате чего водителя мопеда с телесными повреждениями госпитализированы в местную больницу. Транспортные средства помещены на спецплощадку полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливаются все обстоятельства этого происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.