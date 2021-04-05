На самой большой канализационной насосной станции Сум обновили запорное оборудование

Так, недавно были выполнены ремонтные работы по замене аварийной задвижки и обратного клапана на напорном коллекторе второй канализационной насосной станции. Устаревшую запорно-регулирующую арматуру, которая уже отработала нормативный срок эксплуатации, заменили на современную чугунную с высокой герметичностью класса «А».
КНС-2 является самой мощной среди сумских канализационных станций и обеспечивает перекачку сточных вод из жилых массивов Курского микрорайона, улицы Металлургов и всей центральной части города.