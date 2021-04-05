Сумчани мають можливість взяти участь у конкурсі грантів на персональні проєкти

Грант пропонує до чотири тис. євро на особистий проєкт із залученням ЄС або Великої Британії.

Проєкт має бути із сектору культура або креативних індустрій. Місце реалізації – онлайн або Україна. Кінцевий термін подачі заявок: 5 травня 2021 до 15:00 год. за київським часом.

Темами проєкту можуть бути популяризація української культури та мистецтва в ЄС та Великій Британії, розширення мережі контактів з колегами з ЄС та Великої Британії, обмін досвідом щодо децентралізації сфери культури між Україною та ЄС, цифрові та інші формати культурних проєктів у часи пандемії.

Організатором конкурсу грантів є House of Europe («Дім Європи») — програма, що фінансується Європейським Союзом, створена з метою підтримки професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС. Програма фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю.

Детальніше ознайомитися з конкурсом та умовами участі можна за цим посиланням.