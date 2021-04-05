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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:20215

Очередной суд перешел под защиту Службы судебной охраны на Сумщине

С сегодняшнего дня, 16 апреля, общественный порядок в Тростянецком районном суде будут обеспечивать сотрудники первого подразделения охраны территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области.

После проведения первого целевого инструктажа для контролеров первого подразделения охраны, которые с сегодняшнего дня будут нести службу в суде, заместители начальника территориального управления Андрей Ивашина и Сергей Стеблянко вручили главе суда Оксана Линник памятную табличку, которая символизирует что судебное учреждение теперь находится под защитой Службы судебной охраны.

Напомним: Тростянецкий районный суд стал 15-м объектом судебной власти, который перешел под охрану Службы судебной охраны в области.

Общество
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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