Очередной суд перешел под защиту Службы судебной охраны на Сумщине С сегодняшнего дня, 16 апреля, общественный порядок в Тростянецком районном суде будут обеспечивать сотрудники первого подразделения охраны территориального управления Службы судебной охраны в Сумской области.

После проведения первого целевого инструктажа для контролеров первого подразделения охраны, которые с сегодняшнего дня будут нести службу в суде, заместители начальника территориального управления Андрей Ивашина и Сергей Стеблянко вручили главе суда Оксана Линник памятную табличку, которая символизирует что судебное учреждение теперь находится под защитой Службы судебной охраны.

Напомним: Тростянецкий районный суд стал 15-м объектом судебной власти, который перешел под охрану Службы судебной охраны в области.