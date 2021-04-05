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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:10208

Три громады Сумщины получат помощь в формировании способных образовательной и медицинской сетей

Николаевская поселковая и Ахтырская городская территориальные громады Сумской области получат поддержку программы «U-LEAD с Европой» в формировании способной образовательной сети, а Тростянецкая - в формировании способной сети первичной медицинской помощи.

Об этом сообщает Сумской региональный офис Программы.

Программа «U-LEAD с Европой» отобрала на конкурсной основе более 90 громад по всей Украине для поддержки в формировании способных сетей первичной медицинской помощи и образования.

Во время экспертной поддержки отобранные громады смогут:

• изучить и использовать опыт громад, которые уже осуществили такие шаги, воспользовавшись их уроками и дельными советами;

• учитывать опыт и наработки коллег из других громад, которые также осуществляют изменения, обмениваясь достижениями и путями выхода из сложных ситуаций;

• получить возможность воплотить на практике полученные знания по формированию сетей - создав в громаде способную сеть предоставления услуг;

• получить менторскую поддержку эксперта.

Программа продлится до конца 2021 года. Все мероприятия будут проходить онлайн и будут бесплатными для участников.

Справка

Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития «U-LEAD с Европой» совместно финансируется ЕС и его государствами-членами Германией, Польшей, Швецией, Данией, Эстонией и Словенией для поддержки Украины на пути к укреплению местного самоуправления. U-LEAD способствует прозрачному, подотчетному и многоуровневому управлению в Украине, отвечает на потребности граждан, и расширяет возможности громад.

Общество
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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