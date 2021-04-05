Три громады Сумщины получат помощь в формировании способных образовательной и медицинской сетей

Об этом сообщает Сумской региональный офис Программы.
Программа «U-LEAD с Европой» отобрала на конкурсной основе более 90 громад по всей Украине для поддержки в формировании способных сетей первичной медицинской помощи и образования.
Во время экспертной поддержки отобранные громады смогут:
• изучить и использовать опыт громад, которые уже осуществили такие шаги, воспользовавшись их уроками и дельными советами;
• учитывать опыт и наработки коллег из других громад, которые также осуществляют изменения, обмениваясь достижениями и путями выхода из сложных ситуаций;
• получить возможность воплотить на практике полученные знания по формированию сетей - создав в громаде способную сеть предоставления услуг;
• получить менторскую поддержку эксперта.
Программа продлится до конца 2021 года. Все мероприятия будут проходить онлайн и будут бесплатными для участников.
Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития «U-LEAD с Европой» совместно финансируется ЕС и его государствами-членами Германией, Польшей, Швецией, Данией, Эстонией и Словенией для поддержки Украины на пути к укреплению местного самоуправления. U-LEAD способствует прозрачному, подотчетному и многоуровневому управлению в Украине, отвечает на потребности граждан, и расширяет возможности громад.