На Сумщине обокрали бывшую нефтебазу В ходе оперативно-розыскных действий работники Роменского районного отдела полиции разоблачили гражданина в совершении кражи. Похищенное частично изъято.

В полицию обратился 52-летний владелец склада, который находится на территории бывшей «Нефтяной базы». По словам заявителя, он обнаружил пропажу электродвигателя, форсунок, рукава напорно-всасывающего и металлических изделий.

Правоохранители разоблачили в совершении преступления 44-летнего роменчанина, который путем повреждения стены проник в помещение и совершил кражу.

Работники полиции изъяли часть похищенного, местонахождение другого имущества устанавливается.

В отношении злоумышленника следователи открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.