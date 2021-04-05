В Шостке пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажке 15 апреля в 10:26 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в многоэтажке по ул. Бульварная в г. Шостка.

О пожаре сообщили жильцы дома, которые почувствовали резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части и автолестница.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит мусор в мусоропроводе на втором этаже, а едкий дым быстро распространяется лестничной клеткой дома.

В 10:40 возгорание локализовали, а в 10:47 - потратив на тушение почти полтонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.