В Шостке пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажке

О пожаре сообщили жильцы дома, которые почувствовали резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части и автолестница.
Прибыв на место, пожарные установили, что горит мусор в мусоропроводе на втором этаже, а едкий дым быстро распространяется лестничной клеткой дома.
В 10:40 возгорание локализовали, а в 10:47 - потратив на тушение почти полтонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.