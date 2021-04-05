На Сумщине задержали очередного наркоторговца-закладчика Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры сотрудниками Управления по борьбе с наркопреступностью совместно с Ахтырским райотделом полиции прекращена деятельность очередного наркоторговца амфетамином.

По данным следствия, 26-летний молодой человек в г. Ахтырка организовал наркоторговлю. В частности, через один из мессенджеров получал заказы на психотропы, выставлял счет, а после онлайн оплаты делал закладки, сбрасывая заказчику координаты.

Задержали наркоторговца в четверг, 15 апреля, после разложения очередной партии закладок. Во время санкционированного обыска у задержанного изъят пакет с порошкообразным веществом и 20 тыс. грн. По месту жительства обнаружено вещество, похожее на амфетамин.

Как выяснилось, до этого его уже задерживали правоохранители во время сбыта наркотиков, по ходатайству прокуратуры он был взят под стражу, однако был освобожден, поскольку уплатил 100 тыс. грн залога. Находясь под залогом, продолжил свою преступную деятельность.

Сейчас молодой человек задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение и сбыт психотропных веществ) УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.