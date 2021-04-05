В Сумах двум общежитиям отключили газ за долги части жильцов Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик.

«Сегодня утром особый прием граждан. Люди из дома № 125 и 133 по проспекту Курский требуют возобновить газоснабжение. Вчера монополистом «Сумыгаз» под предлогом аварийной ситуации им было отключено газоснабжения. Это системная проблема большинства общежитий города, которую команда Лысенко много лет не может решить. Конечно осваивать бюджетные средства на Романтике, евродворах, Авангарде, театральных площадях легче, чем решить проблему. На видео можно увидеть еще одного депутата Александра Кисиля в роли чиновника департамента инфраструктуры», - написал он.

Напомним: с утра люди перекрывали дорогу.