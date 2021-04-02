Россиянка с поддельным ПЦР-тестом, предлагала сумским пограничникам взятку Пограничники Сумского отряда в очередной раз прекратили правонарушение, связанное с подкупом должностного лица пограничного ведомства.

В пункт пропуска «Бачевск» прибыла гражданка РФ, которая следовала в Украину в пешем порядке. Во время проведения мероприятий пограничного контроля у охранников границы возникли сомнения в подлинности предоставленной иностранкой справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.

В ходе общения с правоохранителями женщина призналась, что тестирование на COVID-19 она не проходила, а справку приобрела у неизвестных лиц в метро Москвы.

Чтобы попасть в Украину по поддельному ПЦР-тесту, 43-летняя россиянка предложила пограничнику неправомерную выгоду в размере 3000 российских рублей, на что получила категорический отказ.

Пограничники передали женщину работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения ею уголовных преступлений, предусмотренных ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.