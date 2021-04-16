На Сумщине 67 639 случаев заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 16 апреля в Сумской области 67 639 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 723 человек (Белопольский район - 19, Бурынский район - 18, Великописаревский район - 2, Глухов – 19, Глуховский район - 1, Конотоп - 51, Конотопский район - 6, Краснопольский район - 35, Кролевецкий район - 1, Лебедин - 40, Лебединский район - 21, Липоводолинский район - 1, Недригайловский район - 8, Ахтырка - 13, Ахтырский район - 5, Ромны - 59, Роменский район - 8, Сумы - 264, Сумской район - 63, Тростянецкий район - 12, Шостка - 65, Шосткинский район - 7, Ямпольский район - 5).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 956 летальных случая, из них за минувшие сутки - 8 (Глухов - 1, Лебедин - 1, Сумы - 3, Тростянецкий район - 1, Ямпольский район - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 55 219 человек, из них за минувшие сутки - 421 (Белопольский район - 5, Великописаревский район - 4, Глухов - 38, Глуховский район - 8, Конотоп – 21, Конотопский район - 1, Кролевецкий район - 14, Лебедин - 35, Лебединский район - 14, Недригайловский район - 1, Ахтырка - 41, Ахтырский район - 3, Путивльский район - 20, Ромны - 1, Роменский район - 11, Середина-Будский район - 5, Сумы - 137, Сумской район - 15, Тростянецкий район - 10, Ямпольский район - 37).