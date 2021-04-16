Ситуация с коронавирусом в Украине: итоги четверга

В частности, заболели 709 детей и 378 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 4348 человек; выписаны из больниц - 4771 человек; летальных случаев - 438; выздоровели - 12054 человека; осуществлено тестирований за сутки - 109584 (в частности методом ПЦР - 47421, методом ИФА - 19030), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43133.
За все время пандемии в Украине заболело - 1921244 человека; выздоровели - 1465820 человек; летальных исходов - 39 096; проведено ПЦР-тестов - 8869518.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 1609 случаев;
- Винницкая область - 404 случая;
- Волынская область - 426 случаев;
- Днепропетровская область - 1332 случая;
- Донецкая область - 686 случаев;
- Житомирская область - 530 случаев;
- Закарпатская - 162 случая;
- Запорожская область - 787 случаев;
- Ивано-Франковская область - 150 случаев;
- Киевская область - 926 случаев;
- Кировоградская область - 182 случая;
- Луганская область - 290 случая;
- Львовская область - 1365 случаев;
- Николаевская область - 400 случаев;
- Одесская область - 1315 случаев;
- Полтавская область - 688 случаев;
- Ривненская область - 554 случая;
- Сумская область - 723 случая;
- Тернопольская область - 460 случаев;
- Харьковская область - 1377 случаев;
- Херсонская область - 316 случаев;
- Хмельницкая область - 892 случая;
- Черкасская область - 953 случая;
- Черновицкая область - 276 случаев;
- Черниговская область - 676 случаев.