На Сумщине еще 723 новых случая заболевания коронавирусом: 8 летальных На утро 16 апреля в Сумской области уже 67 639 случаев заболевания COVID-19.

За четверг добавилось 723 новых случая. Выздоровел 421 человек, -- всего 55 219. Умерло 8, - всего 956. Лечатся 11 464.