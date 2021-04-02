С понедельника будет ограничено движение по Белопольскому мосту в Сумах 15 апреля КП «Дорремстрой» начало монтаж дорожных знаков об ограничении проезда крупногабаритных транспортных средств через мост на ул. Белопольское шоссе.

Организация дорожного движения на указанном участке и схема объезда для тяжелого транспорта согласованы патрульной полицией. Ограничения начнут действовать с понедельника, 19 апреля.

Напомним, что мост по ул. Белопольское шоссе признан аварийным. В текущем году запланировано провести его капитальный ремонт, на что в бюджете Сумской городской территориальной громады предусмотрено 7 млн грн.

В настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации, после чего департаментом инфраструктуры города будет объявлен тендер на выполнение работ. До проведения ремонта проезд крупногабаритного транспорта через мост будет ограничено, сообщает сайт КП «Дорремстрой».