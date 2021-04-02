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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:38267

В ДТП на Сумщине погибли два человека

Происшествие произошло сегодня, 15 апреля, около 22.00 вблизи села Перекоповка Роменского района.

Там столкнулись грузовой автомобиль «ДАФ» и «Мерседес Спринтер». В результате столкновения водители обоих транспортных средств погибли на месте происшествия.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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