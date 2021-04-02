Народные депутаты от Сумщины провалили запрет на повышение тарифов на энергоносители 13 апреля Верховная Рада Украины не поддержала проекты постановлений № 4609 и 4590 о введении моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители и снижение цен на электроэнергию и тарифов на распределение газа.

Проект постановления № 4609 поддержали лишь 153 нардепа. Как проголосовали народные депутаты от Сумской области: - Татьяна Рябуха, Слуга Народа (округ №157) - воздержалась; - Игорь Васильев, Слуга Народа (округ №158) – воздержался; - Андрей Деркач, самовыдвижение (округ №159) – отсутствует; - Игорь Молоток, самовыдвижение (округ №160) – за; - Гузенко Максим, Слуга Народа (округ №161) – воздержался; - Николай Задорожний, Слуга Народа (округ №162) - не голосовал. Списочники от «Слуги нарда» с Сумщины: - Михаил Ананченко – отсутсвует; - Александр Качура – за; - Артем Ковалев – за; - Анна Колисник – воздержалась; - Александр Санченко – отсутсвовал. В то же время Рада не поддержала проект постановления № 4590 о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт / ч. По проект постановления № 4590 проголосовали 174 нардепа. В том числе народные депутаты Сумщины проголосовали следующим образом: - Тетяна РЯБУХА, Слуга народа (округ №157) – воздержалась; - Игорь Васильев, Слуга народа (округ №158) – воздержался; - Андрей Деркач, самовыдвижение (округ №159) – отсутствует; - Игорь Молоток, самовыдвижение (округ №160) – за; - Максим Гузенко, Слуга народа (округ №161) – за; - Николай Задорожний, Слуга народа (округ №162) - не голосовал. Списочники от «Слуги нарда» с Сумщины: - Михаил Ананченко – отсутсвует; - Александр Качура – воздержался; - Артем Ковалев – не голосовал; - Анна Колисник – не голосовала; - Александр Санченко – отсутсвовал.