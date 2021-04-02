Народные депутаты от Сумщины провалили запрет на повышение тарифов на энергоносители

Проект постановления № 4609 поддержали лишь 153 нардепа.
Как проголосовали народные депутаты от Сумской области:
- Татьяна Рябуха, Слуга Народа (округ №157) - воздержалась;
- Игорь Васильев, Слуга Народа (округ №158) – воздержался;
- Андрей Деркач, самовыдвижение (округ №159) – отсутствует;
- Игорь Молоток, самовыдвижение (округ №160) – за;
- Гузенко Максим, Слуга Народа (округ №161) – воздержался;
- Николай Задорожний, Слуга Народа (округ №162) - не голосовал.
Списочники от «Слуги нарда» с Сумщины:
- Михаил Ананченко – отсутсвует;
- Александр Качура – за;
- Артем Ковалев – за;
- Анна Колисник – воздержалась;
- Александр Санченко – отсутсвовал.
В то же время Рада не поддержала проект постановления № 4590 о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт / ч.
По проект постановления № 4590 проголосовали 174 нардепа.
В том числе народные депутаты Сумщины проголосовали следующим образом:
- Тетяна РЯБУХА, Слуга народа (округ №157) – воздержалась;
- Игорь Васильев, Слуга народа (округ №158) – воздержался;
- Андрей Деркач, самовыдвижение (округ №159) – отсутствует;
- Игорь Молоток, самовыдвижение (округ №160) – за;
- Максим Гузенко, Слуга народа (округ №161) – за;
- Николай Задорожний, Слуга народа (округ №162) - не голосовал.
Списочники от «Слуги нарда» с Сумщины:
- Михаил Ананченко – отсутсвует;
- Александр Качура – воздержался;
- Артем Ковалев – не голосовал;
- Анна Колисник – не голосовала;
- Александр Санченко – отсутсвовал.