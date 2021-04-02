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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Народные депутаты от Сумщины провалили запрет на повышение тарифов на энергоносители

13 апреля Верховная Рада Украины не поддержала проекты постановлений № 4609 и 4590 о введении моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители и снижение цен на электроэнергию и тарифов на распределение газа.

Проект постановления № 4609 поддержали лишь 153 нардепа.

Как проголосовали народные депутаты от Сумской области:

- Татьяна Рябуха, Слуга Народа (округ №157) - воздержалась;

- Игорь Васильев, Слуга Народа (округ №158) – воздержался;

- Андрей Деркач, самовыдвижение (округ №159) – отсутствует;

- Игорь Молоток, самовыдвижение (округ №160) – за;

- Гузенко Максим, Слуга Народа (округ №161) – воздержался;

- Николай Задорожний, Слуга Народа (округ №162) - не голосовал.

Списочники от «Слуги нарда» с Сумщины:

- Михаил Ананченко – отсутсвует;

- Александр Качура – за;

- Артем Ковалев – за;

- Анна Колисник – воздержалась;

- Александр Санченко – отсутсвовал.

В то же время Рада не поддержала проект постановления № 4590 о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт / ч.

По проект постановления № 4590 проголосовали 174 нардепа.

В том числе народные депутаты Сумщины проголосовали следующим образом:

- Тетяна РЯБУХА, Слуга народа (округ №157) – воздержалась;

- Игорь Васильев, Слуга народа (округ №158) – воздержался;

- Андрей Деркач, самовыдвижение (округ №159) – отсутствует;

- Игорь Молоток, самовыдвижение (округ №160) – за;

- Максим Гузенко, Слуга народа (округ №161) – за;

- Николай Задорожний, Слуга народа (округ №162) - не голосовал.

Списочники от «Слуги нарда» с Сумщины:

- Михаил Ананченко – отсутсвует;

- Александр Качура – воздержался;

- Артем Ковалев – не голосовал;

- Анна Колисник – не голосовала;

- Александр Санченко – отсутсвовал.

Экономика
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