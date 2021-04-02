Це не наше: покинуті отрутохімікати у Сумах залишаються просто неба два десятиліття Заборонені пестициди на території Сум лежать просто неба. Міськрада вважає, що їх вивезти має область, а там кивають на мерію. Загалом за них ніхто не відповідає 18 років, з яких останні п'ять років перекидають відповідальність.

Суспільне побувало на місці колишнього складу заборонених до використання пестицидів колишнього КСП "Тепличне".

Підприємство ліквідували у липні 2003 року. Склад залишився нічийним. У листопаді 2009-го понад 21 т хімікатів перезатарили – за гроші обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. За чотири роки потому хтось розібрав склад, залишивши пестициди просто неба.

Поблизу цього колишнього складу заборонених отрутохімікатів – поля, які, за даними публічної кадастрової карти, обробляє "Агрокомбінат "Тепличний".

Суспільне Суми

За інформацією Мінюсту, підприємство вирощує овочі, баштанні, коренеплоди та зернові. Через карантин нікого на територію не пускають. Директор Сергій Некрасов відмовився говорити з кореспондентом Суспільного про те, як вони працюють на території, яка межує з колишнім складом отрутохімікатів, і чи досліджували, на скільки це може бути небезпечним.

На сайті міськради є стаття за лютий 2018 року, де сумчан запевняють – проблему утилізації цих пестицидів найближчим часом вирішать. До матеріалу подається карта де вказано, що колишній склад є за межами міста. Однак, за Публічною кадастровою картою ця земельна ділянка у кордонах міста, однак єдина не приватизована.

Фото: колаж Суспільне Суми

Навколо неї людські паї, які в оренді у "Агрокомбінату "Тепличний". Також за Планом зонування Сум, опублікованим на сайті мерії, колишній склад також у межах міста.

"Зараз у виконавчих органів Сумської міськради немає законних підстав фінансувати роботи з перезатарення та охорони цих пестицидів. Сумська міська територіальна громада не є власником відходів, про які йде мова. Земельна ж ділянка, на якій розміщені непридатні пестициди, розташована за межами м. Суми, має державну форму власності. Щоб набути юридичні підстави та вирішити, як поводитись з цими відходами виконавчі органи Сумської міськради неодноразово у 2016, 2017, 2018 та у 2019 році зверталися до Головного управління Держгеокадастру з проханням передачі земельної ділянки до комунальної власності Сумської ОТГ. Але в передачі земельних ділянок відмовили. Тако виконавчі органи міськради неодноразово пропонували передати субвенцію з міського бюджету – обласному бюджету. Бо це повноваження Сумської облдержадміністрації, це вони повинні здійснювати операцію щодо поводження з небезпечними відходами", – розповідає завідувачка сектору департаменту фінансів Сумської міськради Марина Драніченко.

Що думають з цього приводу в обласній адміністрації – Суспільному поки невідомо. На наш запит з 19 березня у Департаменті захисту довкілля відповіли, що на цей рік планують 21 млн грн на те, щоб зібрати та вивезти з області пестициди, але про обсяги та території там не йдеться.

Суспільне Суми

Вже п’ятий рік Сумська міська рада і Сумська облдержадміністрація, які знаходяться в одній будівлі, листуються між собою, щоб з’ясувати хто саме має вивозити небезпечні отрутохімікати, які залишились від радгоспу "Тепличний".

Торік за обласною природоохоронною програмою на вивезення пестицидів звідси планували витратити 600 тис. грн, за умови, що місто оплатить перезатарення та зберігання цих хімікатів. Через невиконання містом цих умов, пестициди залишилися. Торік поблизу звалища вирощували кукурудзу.

Суспільне Суми

"Якщо будуть потрапляти з їжею чи через повітря, через воду на наш організм вони, по-перше, кумулятивно діють. Тобто, накопичуючись в нашому організмі майже не виводяться. А з часом, кількість переходить в якість, викликаючи серйозні захворювання – онкозахворювання. Ці фосфорорганічні речовини, вони канцерогенні, тобто, здатні викликати ракові пухлини", – розповідає еколог, доктор наук Сергій Шевченко.

За інформацією Міндовкілля станом на початок цього року в Україні знаходиться понад 8 тисяч тонн непридатних до використання пестицидів. Сумщина входить в п’ятірку лідерів по кількість небезпечних речовин – тут їх понад пів тисячі тонн.

Суспільне направило запит на Управління держгеокадастру в Сумській області, щоб з’ясувати чому місту не передали у комунальну власність цю земельну ділянку і чи знаходиться вона в межах міста Суми.